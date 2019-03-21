Как Шумаков влетел головой в борт и попал в больницу. Фото победы «Авангарда»

20 марта в Подмосковье на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина в четвёртом матче полуфинальной серии Восточной конференции «Авангард» одержал победу над «Барысом». Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу команды Боба Хартли.

Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а второй игровой отрезок начался с задержкой из-за проблем с освещением. Александр Яремчук вывел «ястребов» вперёд на 8-й минуте, но почти сразу же омичи остались в меньшинстве после того, как Виктор Стольберг получил «5+20» за толчок на борт Валерия Орехова. Клуб из Астаны реализовал численный перевес благодаря Мэттью Фрэттину. Во втором периоде Максим Чудинов сначала отличился точным броском из средней зоны, а затем реализовал численный перевес.



«Ястребы» повели в серии со счётом 3-1. Пятая игра состоится 22 марта в Астане.

Лучшие кадры с матча «Авангард» — «Барыс» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.