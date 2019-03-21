Чайковски: «Динамо» сделает всё, чтобы болельщики увидели шестую игру с ЦСКА

Защитник московского «Динамо» Михал Чайковски поделился ожиданиями от пятого матча серии плей-офф второго раунда Кубка Гагарина с ЦСКА. Общий счёт в серии — 3-1 в пользу подопечных Игоря Никитина.

«Мы не сдаёмся и понимаем, что ещё можем победить ЦСКА и выйти в финал конференции. В двух из четырёх матчей мы играли не хуже соперника. Поэтому сделаем всё, чтобы болельщики увидели шестую игру и серия вернулась на нашу арену», — приводят слова Чайковски «Известия».

В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина 26-летний защитник принял участие в 10 матчах, набрав 4 (2+2) очка при полезности «+1».

Пятый матч серии ЦСКА — «Динамо» состоится сегодня, 21 марта, в Москве на «ЦСКА-Арене». Начало встречи — 19:30 мск.