Ковальчук: очень хочу снова надеть форму сборной России

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук заявил о готовности сыграть за сборную России на чемпионате мира в Словакии, а также выразил уверенность, что хоккеисты НХЛ примут участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Если буду нужен, то готов. Я всегда готов играть за сборную России. Очень хочу снова надеть форму национальной команды.

Хотел бы я выиграть Олимпиаду с участием хоккеистов из НХЛ? Так далеко загадывать тяжело. Впереди ещё три года, за это время может произойти всё что угодно. Так что пока сосредоточен на игре за клуб в НХЛ. Хочу помочь «Лос-Анджелесу» выбраться из нынешней полосы неудач.

Как оцениваю вероятность приезда игроков НХЛ на следующую Олимпиаду? Они поедут в Пекин. Уверен в этом на 100%.

Не надо оказывать давление — надо договариваться. В любом случае, крайне важно, чтобы игроки из НХЛ отправились в Пекин. Не только я — все ребята хотят ехать на Олимпиаду, чтобы там представлять свою страну. Как можно их этого лишить? Один раз это уже сделали — надеюсь, больше такого не произойдёт», — приводят слова Ковальчука «Известия».