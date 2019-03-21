Расмус Далин обошёл Бобби Орра по очкам среди 18-летних защитников

«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Кибэнк-центр» в Баффало и закончилась со счётом 4:2 (0:1, 2:0, 2:1) в пользу гостей. «Сэйбрз» потерпели восьмое поражение в последних девяти матчах.

Защитник «клинков» Расмус Далин отметился результативной передачей и набрал 39-е очко в нынешнем сезоне. На счету шведского хоккеиста 8 заброшенных шайб и 31 результативная передача в 74 матчах чемпионата. Далин превзошёл результат Бобби Орра (38) по набранным очкам среди 18-летних защитников и вышел на единоличное второе место по этому показателю.

Рекорд принадлежит нынешнему тренеру «Баффало» Филу Хаусли, набравшему 57 баллов в сезоне-1982/83.