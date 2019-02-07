Скиннер: купил бы абонемент на «Баффало», чтобы вживую смотреть за игрой Далина

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Джефф Скиннер поделился мнением об игре защитника команды Расмуса Далина.

«Он неплох, да? Я бы, честно говоря, говоря купил абонемент на матчи „Сэйбрз“ на несколько лет вперёд, чтобы смотреть на него вживую. Особенно впечатляет, что пришлось переехать из своей страны и обживаться на новом месте, что всегда непросто, тем более для 18-летнего парня. Это многое говорит о его характере», — цитирует Скиннера официальный сайт НХЛ.

В этом сезоне с 29 (6+23) очками в 52 матчах регулярного чемпионата 18-летний Далин является пятым бомбардиром «Сэйбрз». Разница заброшенных и пропущенных при нём шайб при игре «пять на пять» — «+9» (42-33), это второй результат в команде после Скиннера («+17»)