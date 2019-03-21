Валк: при своих фанатах «Барыс» проведёт другой матч

Нападающий «Барыса» Кёртис Валк поделился мнением о четвёртом матче серии второго раунда плей-офф с «Авангардом» (1:3, 1-3 в серии).

«Мы провели хороший матч, сыграли много времени в зоне атаки, старались наносить больше бросков. Нужно ещё упорнее играть, когда вернёмся домой. Им посчастливилось забить второй гол. Но я думаю, дома при своих фанатах мы проведём другой матч. Оставаться единым целым, быть одной командой. В целом мы провели хорошую игру, как я уже сказал, много времени провели в зоне соперника. Если ещё постараемся свести ошибки к минимуму, то в следующей игре будет совершенно другая история.

Травмированные? Ребята, которые их заменили, тот же Гурков, Панюков, играют очень хорошо, стараются. Если играть в свою систему, неважно, кто в звеньях. Неприятно проигрывать с топовыми игроками. Сейчас некоторые ребята делают шаг вверх, получают много игрового времени. Надеюсь, они будут успешны», — цитирует Валка Vesti.kz.