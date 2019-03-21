«Авангард» и «Барыс» как на войне. В этой серии не будет победителя

Серия между «Авангардом» и «Барысом» набрала обороты и всё больше стала напоминать мясорубку. Команды ожесточённо сражаются на льду, что выливается в какое-то невероятное количество травм, и очень жаль, что в первую очередь после четвёртой игры серии обсуждаются не первый гол в КХЛ Александра Яремчука, не чудо-бросок Максима Чудинова от своей синей линии, а состояние здоровья Валерия Орехова и Сергея Шумакова. Оба вчера покинули площадку на носилках и отправились в больницу для обследования.

Мясорубка в Балашихе. Двое носилок, скорая и победный гол из своей зоны «Авангард» и «Барыс» решили перебить друг друга. В хоккей чуть удачнее играет команда Боба Хартли.

Помимо этих игроков «Авангард» и «Барыс» уже потеряли на неопределённый срок нескольких важных хоккеистов. У казахстанской команды в этой серии получили травмы Андре Петерссон и Джесси Блэкер, у «Авангарда» — Илья Михеев и Денис Зернов. С учётом Шумакова и Орехова уже шесть хоккеистов на две команды всего за четыре матча. Многовато. Почему же этот полуфинал Востока получается таким жестоким?

«Авангард» первый начал

Формально всё началось в Астане в первой игре серии, когда столкновение Коди Франсона и Андре Петерссона закончилось печально для шведского форварда «Барыса». Судьи на льду тогда не оценили действия Франсона даже двухминутным штрафом, что и привело к увеличению градуса эмоций противостояния. Андрей Скабелка назвал произошедшее грязной игрой, «Барыс» подал запрос в СДК, и Франсон получил «5+20» задним числом.



Этот момент – довольно сложный, но в СДК, похоже, разобрались абсолютно верно. При ближайшем рассмотрении видно, что Франсон выставил локоть и попал точно в голову Петерссону, хотя вряд ли это было сделано умышленно. Очевидно, что канадец просто хотел не пустить форварда «Барыса» к шайбе, но не учёл тот факт, что голова шведа находится как раз на уровне его локтя. При другой комплекции соперника Франсон бы просто сыграл в тело, и никто бы не пострадал. Разница в габаритах, разумеется, не является никаким смягчающим обстоятельством, и Коди получил свой штраф заслуженно. Но можно ли было это назвать грязным приёмом? Каждый решит для себя сам.

КХЛ оштрафовала защитника «Авангарда» Франсона, травмировавшего Петерссона

Куда грязнее со стороны «Авангарда» выглядел момент из второй встречи в Астане, когда Алексей Емелин нарушил правила на Алихане Асетове. Зачем в этом эпизоде Емелин ударил в ухо форварда «Барыса», спокойно катящегося на смену, – непонятно.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



В той же игре Емелин «отличился» ещё раз, проведя неправильный силовой приём на Антоне Сагадееве. В динамике момент выглядел страшновато, локоть прилетел точно в голову игроку «Барыса». Хорошо, что хоть у Асетова и Сагадеева обошлось без травм.

КХЛ оштрафовала защитника «Авангарда» Емелина

Эпизод Емелин — Сагадеев, кстати, во время матча также остался без внимания, и снова игрок «Авангарда» получил штраф только задним числом. Так что повод рассвирепеть после матчей в Астане у Андрея Скабелки был довольно веский, и неудивительно, что он решился на мини-провокацию с Дамиром Рыспаевым. Впрочем, если говорить о травмированных, то после первых двух игр серии счёт здесь уже был 1-1. В конце второй встречи «Авангард» потерял Илью Михеева, получившего повреждение в единоборстве с Дарреном Дицом. Но тот эпизод – несчастный случай, лидеру «ястребов» просто не повезло, никакой грубости со стороны канадца не было.

«Барыс» переплюнул соперника в подлости

В Балашиху команды приехали прилично заведёнными, особенно это касается «Барыса», возмущённого действиями Франсона и Емелина в домашних матчах. Андрей Скабелка не уставал говорить о грязной игре, но в подмосковных встречах астанинцы явно переплюнули соперника по части подлых действий. Ведь что можно считать в хоккее настоящей грязью? Прежде всего удары исподтишка и толчки в спину на борт – в таких моментах пострадавший, как правило, не готов к атаке, и поэтому риск получения травмы увеличивается в разы.



И вот что делают хоккеисты «Барыса». В третьем матче серии Патрис Кормье сзади рубит Анселя Галимова по ногам, целясь в незащищённое место.

Кормье травмировал Галимова и получил «5+20» за удар клюшкой

Откровенная грязь и абсолютно ничем не мотивированный поступок – такого игроки «Авангарда» и близко не позволяли себе в астанинских матчах. Кормье получил всего один матч дисквалификации, но хорошо, что Галимов смог выйти на лёд уже в следующей встрече.



А вот эпизод уже из четвёртого поединка. Даррен Диц двумя руками толкает в спину Сергея Шумакова, буквально втыкая форварда «Авангарда» в борт. Совершенно мерзкий поступок канадца, а для Шумакова ситуация усугубилась тем, что до борта ещё было приличное расстояние и перед столкновением он успел набрать скорость в полёте. Так можно было и шею свернуть.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



Диц, разумеется, поехал отдыхать до конца матча, а Шумаков покинул лёд на носилках. Это было уже их второе появление в этом матче, в первый раз увозили защитника «Барыса» Валерия Орехова после столкновения с Виктором Стольбергом. Шведу также выписали «5+20», но разве можно сравнить эти эпизоды по степени грубости и даже жестокости?

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



Безусловно, силовой приём у Стольберга получился поздним, и он заслужил за это двухминутный штраф. Но Орехов видел шведа, у него было несколько секунд, чтобы подготовиться, да и форвард «Авангарда» сыграл чётко плечо в плечо. До конца матча Стольберга арбитры изгнали лишь в тот момент, когда на льду появились носилки, а значит, отработали по последствиям.



Кстати, если говорить о Шумакове. Скабелку не зря спросили на пресс-конференции об охоте на омского нападающего, который вчистую переигрывает в хоккей оборону «Барыса». В матче было ещё как минимум два эпизода, когда против Сергея сыграли грубо, особенно показателен момент из первого периода.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ, момент с атакой на Шумакова начинается на отметке 0:36.



Мэттью Фрэттин специально врубился в Шумакова, просто проезжая мимо него. Шайбы в кадре не наблюдается, это была явная атака игрока, не владеющего шайбой. Эпизод в чём-то схож с нарушением Емелина на Асетове из второй игры, но здесь наказания Фрэттину почему-то не последовало.



Итак, «Барыс» принял вызов «Авангарда» в плане жёсткой игры, но в своих методах подопечные Андрея Скабелки явно перегнули палку. Эпизоды с участием Кормье и Дица выходят за все рамки приличий и не укладываются ни в один кодекс честного соревнования. Может быть, «Барыс» придерживается мнения, что плей-офф – это война, а на войне все средства хороши? Возможно, вот только эта грязь никак не помогает астанинцам побеждать, и выглядит, как проявление бессилия.

Кем будет играть победитель пары в финале Востока?

«Барысу» будет невероятно трудно вытащить эту серию со счёта 1-3, но и для «Авангарда» проход в следующий раунд может оказаться пирровой победой. «Ястребы» уже потеряли трёх своих лидеров — Михеева, Зернова и Шумакова, и неизвестно, как скоро они смогут восстановиться. Всё это до боли напоминает противостояние «Авангарда» и «Барыса» четырёхлетней давности, когда команды встретились в четвертьфинале Востока. Омичи тогда победили лишь в семи матчах и вышли в следующий раунд с колоссальными кадровыми потерями. Сергей Калинин, Денис Паршин, Владимир Соботка получили травмы в противостоянии с «Барысом», и обескровленные потерями ведущих хоккеистов омичи безропотно проиграли во втором раунде «Ак Барсу».



«Барыс» тоже лишился трёх человек в той серии (Боченски, Жайлауов, Уппер) и в случае своей победы тоже вряд ли бы был конкурентоспособен на следующей стадии. Интересно, что тогда тренером «Барыса» был Андрей Назаров, но его хоккеисты и близко не допускали того, что в нынешней серии позволили себе те же Кормье и Диц. Наоборот, самым грязным эпизодом из того противостояния можно считать вот этот фол Максима Гончарова на Талгате Жайлауове.

СДК переквалифицировал штраф Максима Гончарова

Даже эпизод с ужасной травмой Сергея Калинина выглядел как вполне игровой, и, кстати, момент Стольберг – Орехов очень на него похож. Вот только Роман Савченко четыре года назад не был наказан даже двухминутным штрафом, хотя последствия его силового приёма оказались хуже не придумаешь.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



Так что «Авангарду» и «Барысу» не привыкать в плей-офф рубиться не на жизнь, а на смерть и терять в очном противостоянии своих лидеров. Вот только одно дело, когда высокая травматичность становится следствием жёсткой игры, и совсем другое – когда хоккеисты страдают от откровенной грязи в исполнении своих коллег. После матчей в Балашихе очень хочется, чтобы «Барыс» поставил своей целью обыграть «Авангард» в хоккей, а не переломать оставшихся лидеров омского клуба. Иначе слова Андрея Назарова могут оказаться пророческими, а победителю этого противостояния будет просто некем играть в финале конференции.