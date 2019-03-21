Третьяк: матчи в регионах позволяют болельщикам вживую видеть сборную России

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал решение провести матчи национальной сборной в рамках подготовки к чемпионату мира в Сочи.

«В апреле национальной сборной предстоит серьёзная проверка: наша команда проведёт шесть матчей в рамках Еврочелленджа: по две игры против Франции, Швейцарии и Латвии. Матчи этого хоккейного турнира – важный этап подготовки главной команды страны к чемпионату мира. Штаб сборной постоянно ведёт работу по подготовке состава, подбору игроков, отслеживанию потенциальных кандидатов в сборную.

Для ФХР проведение матчей Россия – Швейцария 18 и 20 апреля в Сочи – большая и ответственная задача. Для нас большая честь организовать проведение этих игр в Сочи, городе, где прошло одно из самых грандиозных событий нашей страны – Олимпийские игры. Национальные сборные выйдут на лёд арены «Шайба» и постараются порадовать болельщиков результативным и зрелищным хоккеем.

Вдвойне приятно, что Сочи увидит матчи сильнейших европейских сборных команд. Команда Швейцарии – действующий серебряный призёр Чемпионата мира 2018 года. Уверен, что в лице национальной сборной Швейцарии мы получим достойного и сильного соперника, швейцарские хоккеисты для нас – традиционные соперники не только на чемпионатах мира, но и в матчах различных турниров на протяжении всего хоккейного сезона.

Нелишним будет заметить, что через месяц после апрельских матчей в Сочи России и Швейцарии предстоит сыграть важнейший матч в Словакии на мировом первенстве. Этот фактор добавляет сочинским матчам Еврочелленджа дополнительной интриги. Каждая сборная ставит перед собой максимальные задачи, соответственно, и подготовка к их выполнению будет предельно серьёзной.

При составлении календаря ФХР руководствуется в том числе задачей популяризации хоккея в нашей стране. Проведение игр в разных городах позволяет болельщикам вживую увидеть матчи сборной. Я уверен, что 18 и 20 апреля на матчах Еврочелленджа нас ждет настоящий праздник хоккея, с бескомпромиссной борьбой и запоминающимися голами», — сказал Третьяк «Чемпионату».