СКА — «Локомотив»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:30

Сегодня, 21 марта, в Санкт-Петербурге пройдёт пятый матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции между местным СКА и ярославским «Локомотивом». Начало встречи — в 19:30 мск. Напомним, подопечные Дмитрия Квартальнова уступают в серии со счётом 1-3, в случае сегодняшнего поражения «Локомотив» вылетит из розыгрыша Кубка Гагарина.



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Прямая видеотрансляция матча СКА — «Локомотив»



В первом раунде СКА отыгрался с 0-2 и обыграл «Спартак» со счётом 4-2 в серии, «Локомотив» одолел хоккейный клуб «Сочи» (4-2).