Даррен Диц и Виктор Стольберг получили дисквалификации

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги вынес решения по четвёртому матчу серии «Авангард» — «Барыс» (3:1).



На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наказание, наложенное на нападающего «Авангарда» Виктора Стольберга по п.1.13. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, на наказание по п.1.19. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наказание, наложенное на защитника «Барыса» Даррена Дица по п.1.2.2. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, на наказание по п.1.13. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.