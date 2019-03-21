Маршан — журналисту: ты как мусор, сидишь в закусочной и не смотришь игры

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» Брэд Маршан жёстко ответил на критику журналиста Джо Хаггерти. Журналист написал про «Бостон» материал с разбором проблем, отметив, что защитник Тори Крюг слабо играет в обороне.



«Что за мусор этот Хаггс… Ты даже не смотришь матчи, а торчишь всё это время в закусочной», — написал Маршан в своём «твиттере».



Напомним, в последней игре «Бостон» оказался сильнее «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 6:3. Главным героем встречи стал форвард «Бостона» Брэд Маршан, набравший 4 (1+3) очка. По три балла за результативность в составе победителей набрали Давид Крейчи (2+1), Дэнтон Хайнен (1+2) и Джейк Дебраск (1+2).



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