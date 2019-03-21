ЦСКА — «Динамо» М: Кирилл Капризов вернулся в состав «армейцев»

Стали известны составы хоккейного клуба ЦСКА и московского «Динамо» на пятый матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции, информируют команды в «Твиттере». Подопечные Владимира Крикунова уступают в серии со счётом 1-3. Пятая игра противостояния состоится сегодня, 21 марта, начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



В состав ЦСКА вернулся после травмы форвард Кирилл Капризов. В «Динамо» вновь разведены по разным звеньям Вадим Шипачёв и Дмитрий Кагарлицкий.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Нестеров — Блажиевский, Капризов — Вей — Григоренко;

Дальбек — Робинсон, Хансен — Андронов — Карнаухов;

Науменков — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;

Ртищев, Мамин — Светлаков — Телегин.



«Динамо»:



Ерёменко (Бочаров);

Волков — Никулин, Брюквин — Шипачёв — Индрашис;

Хиетанен — Меньшиков, Кагарлицкий — Закриссон — Макаров;

Миронов — Чайковски, Моисеев — Мозер — Панкратов;

Зайцев — Пепеляев, Муранов — Игумнов — Ефремов.