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ЦСКА — «Динамо» М: Кирилл Капризов вернулся в состав «армейцев»

ЦСКА — «Динамо» М: Кирилл Капризов вернулся в состав «армейцев»
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы хоккейного клуба ЦСКА и московского «Динамо» на пятый матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции, информируют команды в «Твиттере». Подопечные Владимира Крикунова уступают в серии со счётом 1-3. Пятая игра противостояния состоится сегодня, 21 марта, начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В состав ЦСКА вернулся после травмы форвард Кирилл Капризов. В «Динамо» вновь разведены по разным звеньям Вадим Шипачёв и Дмитрий Кагарлицкий.

ЦСКА:

Сорокин (Юханссон);
Нестеров — Блажиевский, Капризов — Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Хансен — Андронов — Карнаухов;
Науменков — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;
Ртищев, Мамин — Светлаков — Телегин.

«Динамо»:

Ерёменко (Бочаров);
Волков — Никулин, Брюквин — Шипачёв — Индрашис;
Хиетанен — Меньшиков, Кагарлицкий — Закриссон — Макаров;
Миронов — Чайковски, Моисеев — Мозер — Панкратов;
Зайцев — Пепеляев, Муранов — Игумнов — Ефремов.

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