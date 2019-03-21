ЦСКА — «Динамо» М: хозяева сделали 34 броска в створ, гости — 19

Хоккейный клуб ЦСКА на домашней арене переиграл московское «Динамо», игра завершилась со счётом 3:2. Подопечные Игоря Никитина выиграли серию плей-офф со счётом 4-1 и вышли в финал Западной конференции.



Статистика матча ЦСКА — «Динамо» М:



броски: 60 — 39 ;

броски в створ: 34 — 19

вбрасывания: 34 — 23

блокированные броски: 11 — 9

силовые приемы: 9 — 16

время в атаке: 10,25 — 06,11

штраф: 9 — 11.



Счёт в матче был открыт на 14-й минуте — точным броском отличился нападающий команды хозяев Павел Карнаухов. В концовке первого периода защитник «Динамо» Егор Зайцев восстановил равновесие на табло. Во втором периоде соперники обменялись голами, авторами которых стали Янник Хансен и Дмитрий Кагарлицкий. На 47-й минуте ЦСКА вышел вперёд — шайбу забросил форвард Линден Вей, гол оказался победным.

ЦСКА одолел московское «Динамо» и выиграл серию со счётом 4-1