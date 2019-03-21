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ЦСКА одолел московское «Динамо» и выиграл серию со счётом 4-1

ЦСКА одолел московское «Динамо» и выиграл серию со счётом 4-1
Хоккей / КХЛ

Хоккейный клуб ЦСКА на домашней арене переиграл московское «Динамо», игра завершилась со счётом 3:2. Подопечные Игоря Никитина выиграли серию плей-офф со счётом 4-1 и вышли в финал Западной конференции.

Счёт в матче был открыт на 14-й минуте — точным броском отличился нападающий команды хозяев Павел Карнаухов. В концовке первого периода защитник «Динамо» Егор Зайцев восстановил равновесие на табло. Во втором периоде соперники обменялись голами, авторами которых стали Янник Хансен и Дмитрий Кагарлицкий. На 47-й минуте ЦСКА вышел вперёд — шайбу забросил форвард Линден Вей, гол оказался победным.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 5-й матч
21 марта 2019, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
3 : 2
1:1, 1:1, 1:0
Динамо М
Москва
1:0 – Карнаухов (Марченко, Светлаков) – 13:13 (5x5), 1:1 – Зайцев (Индрашис, Брюквин) – 19:10 (5x5), 2:1 – Хансен (Попов, Робинсон) – 30:01 (5x4), 2:2 – Кагарлицкий (Никулин, Шипачёв) – 38:56 (5x3), 3:2 – Вей (Григоренко, Капризов) – 46:47 (5x5)

Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги

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