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СКА победил «Локомотив», выиграл серию со счётом 4-1 и вышел в финал Запада

СКА победил «Локомотив», выиграл серию со счётом 4-1 и вышел в финал Запада
Хоккей / КХЛ

Петербургский СКА на домашней площадке переиграл ярославский «Локомотив», встреча завершилась со счётом 5:4 ОТ. Таким образом, подопечные Ильи Воробьёва выиграли серию плей-офф с общим счётом 4-1 и вышли в финал Западной конференции.

Счёт был открыт на 5-й минуте — удачным броском отметился форвард «Локомотива» Денис Алексеев. Второй период вышел максимально результативным, зрители увидели сразу пять заброшенных шайб. Четыре из них записали в актив игроки СКА — Никита Гусев (дубль), Артём Зуб и Алексей Бывальцев. «Локомотив» забил только один гол усилиями Степана Санникова. На 46-й минуте гости сократили разрыв до минимума благодаря голу Даниила Апалькова. Вскоре Рушан Рафиков сравнял счёт. В овертайме решающий гол забил Динар Хафизуллин.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 5-й матч
21 марта 2019, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
5 : 4
0:1, 4:1, 0:2, 1:0
Локомотив
Ярославль
0:1 – Алексеев (Козун, Беляев) – 04:15 (5x5), 1:1 – Гусев (Бывальцев, Плотников) – 20:38 (5x5), 2:1 – Гусев (Токранов, Прохоркин) – 24:12 (5x3), 3:1 – Зуб (Рукавишников, Прохоркин) – 30:07 (5x5), 3:2 – Санников (Апальков, Денисенко) – 30:59 (5x5), 4:2 – Бывальцев (Плотников, Гусев) – 37:52 (4x3), 4:3 – Апальков (Денисенко, Санников) – 45:18 (5x5), 4:4 – Рафиков (Коршков, Кудрявцев) – 52:49 (5x5), 5:4 – Хафизуллин (Плотников, Гусев) – 66:45 (5x4)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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