ЦСКА и СКА сыграют в финальной серии плей-офф Западной конференции

Московский ЦСКА и петербургский СКА сыграют в финальной серии плей-офф Западной конференции. Это случится в четвёртый раз за последние пять сезонов. ЦСКА на пути к финалу переиграл подмосковный «Витязь» (4-0) и московское «Динамо» (4-1), СКА обыграл московский «Спартак» (4-2) и ярославский «Локомотив» (4-1).



Напомним, команды Игоря Никитина и Ильи Воробьёва закончили регулярный чемпионат на вершине Западной конференции, заняв первое и второе место соответственно.



На счету СКА есть два Кубка Гагарина, ЦСКА ещё не выигрывал главный трофей Континентальной хоккейной лиги.



В Восточной конференции финалисты ещё не определены, на выход в финал претендуют «Автомобилист», «Салават Юлаев», «Авангард» и «Барыс».