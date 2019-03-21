Крикунов: видно, с кем можно двигаться дальше, а с кем нужно расставаться

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги серии с ЦСКА (2:3, 1-4 в серии).



«Сегодня силёнок не хватило, потому что прошлый матч хотели удержать 1:0, но не сумели. Всё время проигрывали, отыгрывались, но пропустили третий гол. Пытались что-то сделать, но не получилось. Проиграли. Ребята сделали всё что могли на сегодняшний момент. Тяжело нам было подняться выше.



По крайней мере теперь видно, с кем можно двигаться дальше, а с кем нужно расставаться. Увидите с кем. Я готов идти на новый сезон.



Игра Кагарлицкого? Да там не только Кагарлицкий. Если нападающие забивают один гол, это может удовлетворить, как вы думаете?» — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.