И. Никитин — о словах Крикунова: заслуженный человек, сказал и сказал

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин ответил на вопрос, согласен ли он с позицией Владимира Крикунова, что «армейская» команда начала играть в хоккей.



«Благодарю «Динамо» за хорошую серию. Сегодня, считаю, мы тоже провели хороший матч, может быть, немного психологический момент. Вроде бы ведём — и раз, счёт равный. В третьем дождались своего момента, а дальше самоотверженно доработали. Готовимся дальше.



Не понимаю вашего вопроса. Мне на вопрос отвечать или слова Владимира Васильевича комментировать? Не буду этого делать. Он заслуженный человек — сказал и сказал», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



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Крикунов: ЦСКА раньше был прямолинейным, но теперь они играют в хоккей