Никулин – о продолжении карьеры: думал о плей-офф, сейчас сложно что-то сказать

37-летний капитан московского «Динамо» Илья Никулин после серии с ЦСКА (1-4) рассказал, собирается ли завершать карьеру.



«Безусловно, есть недосказанность от завершения серии. У нас были более оптимистичные ожидания. Мы получили хороший опыт, у нас новая, молодая команда. Эти игры пойдут им на пользу. На данный момент мы сделали всё что могли. Побеждает сильнейший. На данный момент это так.

Можно было вытащить матч, игра была ровной, как и предыдущая. Много недосказанности от этого. Надо принять поражение и сделать правильные выводы. Мы получили хороший опыт с сильными соперниками. Нам это на пользу.



Сезон начался кошмарно, потому что собралась новая команда. Нужно было сыграться и организоваться. К концу года это проявилось, мы достойно играли. Буду ли продолжать? Честно говоря, думал о плей-офф. Сейчас сложно что-то сказать, дайте отойти от этой серии», — передаёт слова Никулина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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