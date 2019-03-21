Хафизуллин: с ЦСКА будет непросто, но всё реально в этой жизни

Защитник СКА Динар Хафизуллин подвёл итоги решающей встречи с «Локомотивом» (5:4 ОТ, 4-1 в серии).



«Вели в счёте — 4:2, и надо было доводить до победного конца. Немного легкомысленно вышли на третий период, получили гол. Фартануло в овертайме. Ничего особенного в моём голе. Бросил – попал, Сергей Плотников хорошо закрыл вратаря. Моя заслуга – 10% в голе.



Может, недонастрой у нас был на первый период. Тяжело сказать. Хорошо, нашли силы и вернулись в игру. Первый период неудачно сложился.



За составом соперника не следили, у нас свой состав, с ним бы разобраться. Будет непросто с ЦСКА, но всё реально в этой жизни. Сделаем всё, чтобы пройти», — передаёт слова Хафизуллина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.