Бывальцев: у меня какая-то китайская птичка получилась, больше делать не буду

Нападающий СКА Алексей Бывальцев подвёл итоги пятой игры с «Локомотивом» (5:4 ОТ, 4-1 в серии).



«На Кузнецова насмотрелся, вот и сделал «птичку» после гола. У меня, конечно, какая-то китайская птичка получилась, больше делать не буду. Может, надо тренироваться. Но лучше не надо. Мне коня начать изображать? Я коня-огня знаю, он кувырок делает. Если я так делать буду, то второе сотрясение получу.



Не знаю, прибавляю ли в этой серии, просто играю. Это лучше у тренерского штаба спрашивать, довольны ли мной или нет. Я выхожу и стараюсь помогать команде. Что случилось в третьем периоде? Начали отбрасываться, думали, что 4:2 выиграем и все. «Локомотиву» деваться было некуда, они побежали вперёд, забили. Нам тяжело было.



Будем с ЦСКА играть на победу, сейчас отдохнем и с новыми силами пойдем. Мы уже забыли, что было в регулярном чемпионате. «Спартак» мы обыгрывали в «регулярке», а в плей-офф были трудности», — передаёт слова Бывальцева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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