Глава департамента судейства КХЛ объяснил, почему был засчитан победный гол СКА

Руководитель департамента судейства КХЛ Алексей Горский разъяснил эпизод в овертайме матча СКА – «Локомотив» (5:4 ОТ, 4-1).

«Примерно за 20 секунд до гола Динара Хафизуллина был бросок по воротам «Локомотива», после которого вратарь ярославцев Александр Салак споткнулся и потерял клюшку. Рядом с ней находился нападающий СКА Максим Карпов и игрок «Локомотива» Артур Каюмов. Карпов немного, краем конька задел клюшку, а не отбросил её, что запрещено правилами, это чисто игровой эпизод. После этого Салак поднял клюшку и продолжил играть. Никакого нарушения правил со стороны игрока СКА нет, судьи поступили правильно, не остановив игру», — цитирует Горского официальный сайт КХЛ.

Видео момента также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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