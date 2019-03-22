Барбашёв оформил первый хет-трик в НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» дома взял верх над «Детройт Ред Уингз» — 5:2.

Главным героем встречи стал российский нападающий «блюзменов» Иван Барбашёв, оформивший хет-трик. Третью шайбу он отправил в пустые ворота. Во всех трёх случаях ему ассистировал Александр Стин.

Барбашёв прервал серию из шести матчей без очков. Всего на его счету теперь 22 (12+10) балла в регулярном чемпионате. Это лучший сезон в карьере для россиянина. Впервые в НХЛ он оформил хет-трик.

Также на его счету в прошедшей встрече показатель полезности «+3», 4 броска в створ и 6 силовых приёмов за 13.19 на льду (1.00 – в меньшинстве).