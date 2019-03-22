Хет-трик Барбашёва принёс «Сент-Луису» победу над «Детройтом»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» дома взял верх над «Детройт Ред Уингз» — 5:2.

Главным героем встречи стал российский нападающий «блюзменов» Иван Барбашёв, оформивший хет-трик. Заброшенными шайбами также отметились Оскар Сундквист и Патрик Марун. В составе «Детройта» дубль оформил Томаш Ванек.

Также на счету Барбашёва показатель полезности «+3», 4 броска в створ и 6 силовых приёмов за 13.19 на льду (1.00 – в меньшинстве). У Владимира Тарасенко бросок, силовой приём и блок-шот за 15.17 (1.50 – в большинстве).

В параллельной встрече «Монреаль Канадиенс» дома одержал сухую победу над «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:0.

Голами отметились Йоэль Армиа, Ши Уэбер, Джонатан Друен и Джордан Уил. Кэри Прайс оформил шат-аут, отразив 28 бросков.