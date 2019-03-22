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Хет-трик Барбашёва принёс «Сент-Луису» победу над «Детройтом»

Хет-трик Барбашёва принёс «Сент-Луису» победу над «Детройтом»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» дома взял верх над «Детройт Ред Уингз» — 5:2.

Главным героем встречи стал российский нападающий «блюзменов» Иван Барбашёв, оформивший хет-трик. Заброшенными шайбами также отметились Оскар Сундквист и Патрик Марун. В составе «Детройта» дубль оформил Томаш Ванек.

Также на счету Барбашёва показатель полезности «+3», 4 броска в створ и 6 силовых приёмов за 13.19 на льду (1.00 – в меньшинстве). У Владимира Тарасенко бросок, силовой приём и блок-шот за 15.17 (1.50 – в большинстве).

В параллельной встрече «Монреаль Канадиенс» дома одержал сухую победу над «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:0.

Голами отметились Йоэль Армиа, Ши Уэбер, Джонатан Друен и Джордан Уил. Кэри Прайс оформил шат-аут, отразив 28 бросков.

«Сент-Луис» — «Детройт»: Барбашёв оформил дубль
НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2019, пятница. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
5 : 2
1:1, 2:0, 2:1
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 – Ванек (Хиросе, Нильсен) – 02:05 (5x5), 1:1 – Сундквист (Дель Зотто, Перрон) – 11:46 (5x5), 2:1 – Барбашев (Стин, Данн) – 23:22 (5x5), 3:1 – Барбашев (Стин) – 28:16 (5x5), 3:2 – Ванек (Боуи, Кронвалль) – 48:48 (5x5), 4:2 – Марун (Томас, Бортуццо) – 50:19 (5x5), 5:2 – Барбашев (Сэнфорд, Стин) – 59:11 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2019, пятница. 02:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
4 : 0
1:0, 3:0, 0:0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 – Армиа (Уил, Друен) – 19:53 (5x4), 2:0 – Уэбер – 21:03 (5x5), 3:0 – Друен (Армиа, Котканиеми) – 26:00 (5x5), 4:0 – Уил (Бенн, Томпсон) – 28:19 (5x5)
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