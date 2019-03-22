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«Коламбус» без Бобровского потерпел 3-е поражение кряду и выбыл из зоны плей-офф

«Коламбус» без Бобровского потерпел 3-е поражение кряду и выбыл из зоны плей-офф
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на выезде уступил «Эдмонтон Ойлерз» — 1:4.

Счёт на 32-й минуте открыл защитник гостей Дэвид Савар. Вскоре Кайл Бродзяк восстановил равновесие. В третьем периоде «нефтяники» провели три результативные атаки. Отличились Зак Кассиан, Коннор Макдэвид и Райан Ньюджент-Хопкинс.

Артемий Панарин сыграл 19.13. Его безголевая серия достигла 11 матчей. Сергей Бобровский не попал в заявку на матч.

«Коламбус» потерпел третье поражения кряду и выбыл из зоны плей-офф Восточной конференции после того, как победил «Монреаль Канадиенс». У канадского клуба 85 очков, у «жакетов» — 84. «Эдмонтон» впервые взял верх за три матча и поднялся на 11-ем место Запада, набрав 75 баллов.

В параллельном матче «Калгари Флэймз» дома обыграл «Оттаву Сенаторз» — 5:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2019, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
4 : 1
0:0, 1:1, 3:0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 – Савар (Нутиваара, Дзингел) – 31:35 (5x5), 1:1 – Бродзяк (Гамбарделла, Карри) – 33:17 (5x5), 2:1 – Кассиан (Макдэвид, Драйзайтль) – 40:45 (5x5), 3:1 – Макдэвид (Драйзайтль, Нурс) – 54:02 (5x5), 4:1 – Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Секера) – 56:15 (5x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2019, пятница. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
5 : 1
2:1, 1:0, 2:0
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 – Демело (Дюклер, Гиббонс) – 04:30 (5x5), 1:1 – Джордано – 08:54 (4x5), 2:1 – Хэтэуэй (Манджапане, Райан) – 11:15 (5x5), 3:1 – Манджапане (Райан, Хэтэуэй) – 29:00 (5x5), 4:1 – Баклунд (Фролик, Ткачук) – 51:23 (5x5), 5:1 – Ткачук (Фролик, Андерссон) – 58:33 (5x5)
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