«Коламбус» без Бобровского потерпел 3-е поражение кряду и выбыл из зоны плей-офф

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на выезде уступил «Эдмонтон Ойлерз» — 1:4.

Счёт на 32-й минуте открыл защитник гостей Дэвид Савар. Вскоре Кайл Бродзяк восстановил равновесие. В третьем периоде «нефтяники» провели три результативные атаки. Отличились Зак Кассиан, Коннор Макдэвид и Райан Ньюджент-Хопкинс.

Артемий Панарин сыграл 19.13. Его безголевая серия достигла 11 матчей. Сергей Бобровский не попал в заявку на матч.

«Коламбус» потерпел третье поражения кряду и выбыл из зоны плей-офф Восточной конференции после того, как победил «Монреаль Канадиенс». У канадского клуба 85 очков, у «жакетов» — 84. «Эдмонтон» впервые взял верх за три матча и поднялся на 11-ем место Запада, набрав 75 баллов.

В параллельном матче «Калгари Флэймз» дома обыграл «Оттаву Сенаторз» — 5:1.