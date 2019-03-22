Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Автомобилист» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Вегас» одержал четвёртую победу подряд, разгромив «Виннипег»

«Вегас» одержал четвёртую победу подряд, разгромив «Виннипег»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вегас Голден Найтс» одержал разгромную сухую победу над «Виннипег Джетс» — 5:0.

В первом периоде хозяева провели две результативные атаки, отличились Вильям Карлссон и Райлли Смит. Во втором игровом отрезке «золотые рыцари» забросили ещё три шайбы. Один гол на счету Томаша Носека, Смит и Карлссон оформили дубли.

Малкольм Суббэн стал первой звездой встречи и оформив шат-аут, отразив 20 бросков.

На счету российского защитника «Виннипега» Дмитрия Куликова 2 броска в створ, силовой приём и блок-шот за 18.57.

«Вегас» одержал четвёртую победу подряд и закрепился на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 89 очков. «Виннипег» впервые проиграл за пять матчей. Канадская команда с 92 баллами – третья.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2019, пятница. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
5 : 0
2:0, 3:0, 0:0
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 – Карлссон (Холден, Меррилл) – 01:24 (5x5), 2:0 – Смит (Штястны) – 08:26 (5x5), 3:0 – Носек (Штястны, Холден) – 26:00 (4x5), 4:0 – Смит (Карлссон, Маршессо) – 37:56 (5x5), 5:0 – Карлссон – 38:20 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент