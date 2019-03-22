«Вегас» одержал четвёртую победу подряд, разгромив «Виннипег»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вегас Голден Найтс» одержал разгромную сухую победу над «Виннипег Джетс» — 5:0.

В первом периоде хозяева провели две результативные атаки, отличились Вильям Карлссон и Райлли Смит. Во втором игровом отрезке «золотые рыцари» забросили ещё три шайбы. Один гол на счету Томаша Носека, Смит и Карлссон оформили дубли.

Малкольм Суббэн стал первой звездой встречи и оформив шат-аут, отразив 20 бросков.

На счету российского защитника «Виннипега» Дмитрия Куликова 2 броска в створ, силовой приём и блок-шот за 18.57.

«Вегас» одержал четвёртую победу подряд и закрепился на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 89 очков. «Виннипег» впервые проиграл за пять матчей. Канадская команда с 92 баллами – третья.