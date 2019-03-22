«Автомобилист» — «Салават»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 22 марта, в Екатеринбурге пройдёт пятый матч серии плей-офф полуфинала Восточной конференции между местным «Автомобилистом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Начало встречи — в 17:00 мск. Напомним, подопечные Андрея Мартемьянова уступают в серии со счётом 1-3, в случае сегодняшнего поражения «Автомобилист» вылетит из розыгрыша Кубка Гагарина.

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Прямая видеотрансляция матча «Автомобилист»— «Салават Юлаев»

В первом раунде «Автомобилист» победил «Трактором» со счётом 4-0 в серии, а «Салават» сломил сопротивление «Магнитки» (4-2).