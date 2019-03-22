Фетисов сыграл в хоккей с командой Кении во имя защиты экологии в мире

Семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов сыграл с хоккейной командой Кении во имя защиты экологии в мире. Первая международная хоккейная игра в Кении была организована, чтобы привлечь внимание к изменению климата в стране и во всём мире.

В команде Фетисова помимо него самого играли посол России в Кении Дмитрий Максимычев, посол Финляндии в Кении Эрик Лундберг, посол Швейцарии в Кении Ральф Хекнер, представители ЮНЕП и ООН, а также их дети. Игра завершилась со счётом 10:9 в пользу команды Фетисова, а сам он забил решающую шайбу.

«Каждый — победитель, потому что эта игра помогает нам рассказать историю о том, как изменение климата влияет на страну и мир, который мы любим», — сказал капитан «Ледяных львов» Бен Азегере.

«Я очень рад, что сыграл с парнями, которые обожают хоккей, наверное, больше, чем кто-либо другой. Они здорово играют, и катание у них отличное. Они на самом деле львы — быстрые и опасные», — поделился впечатлениями Фетисов.

В 2019 году Фетисов сыграет во имя защиты экологии более чем в пяти странах, в 2020 году хоккейная игра состоится на Северном полюсе.