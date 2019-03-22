Форвард «Салавата» Бурмистров удалён до конца матча за удар клюшкой Голышева

В Екатеринбурге идёт пятый матч серии плей-офф полуфинала Восточной конференции между местным «Автомобилистом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». После первого периода гости впереди — 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На последней минуте первого периода Александр Бурмистров получил за удар клюшкой «5+20». Форвард гостей заработал удаление до конца матча за удар Анатолия Голышева.
Счёт в матче был открыт на второй минуте матча, отличился Теэму Хартикайнен. Прошёл бросок Григория Панина от синей линии, отскок шайбы на пятаке получился прямо на клюшку Хартикайнена, который уже попал в ворота при отыгранном вратаре. Хартикайнен повторил снайперский рекорд «Салавата» Игоря Григоренко (по 113 шайб в КХЛ).
Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.