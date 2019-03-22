Скабелка: «Барыс» проиграл серию «Авангарду» в неравных составах

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги серии второго раунда плей-офф с «Авангардом» (1-4).



«Хочу поблагодарить «Авангард» за эту серию. Единственное сожаление, что мы проиграли эту серию, скажем так, в неравных составах. Не смогли мы справиться с большинством «Авангарда». Также «Барыс» не смог подойти в оптимальном составе к такому противостоянию.



Есть сожаление, что серия и сезон для нас закончились. Но это был неплохой сезон, учитывая, как команда его начинала. «Барыс» строился практически с нуля. Я думаю, что по предсезонной подготовке мало кто предполагал, что команда будет уверенно идти по сезону и практически без провалов. Ещё раз хочу поблагодарить команду и болельщиков за это сезон.



Если подводить короткий итог, то наша тройка Петерссон — Кормье — Старченко, которая принесла нам немало побед, её просто не стало в плей-офф. Сказалось отсутствие Даллмана. Да, он возрастной хоккеист, но большинство строилось через него, и у нас было две хороших бригады. Этого команде и не хватило в плей-офф. Я думаю, что мы будем сильнее», — приводит слова Скабелки Sports.kz.

Чудинатор и убойное большинство. С таким «Авангардом» «Барысу» не совладать «Барыс» вёл 2:0, но «Авангард» развернул ход встречи и добил соперника очередной шайбой из своей зоны.