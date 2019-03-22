Чудинатор и убойное большинство. С таким «Авангардом» «Барысу» не совладать

Серия между «Барысом» и «Авангардом» — настоящий плей-офф. Жёсткая и бескомпромиссная борьба на каждом участке площадки, взаимные претензии, ненависть в болельщицкой среде и обилие травм и дисквалификаций у обеих команд. Главный нерв полуфиналов Кубка Гагарина сосредоточился именно в этой паре.

После четырёх матчей «Авангард» вёл в серии 3-1, но полноценно радоваться приближающемуся итоговому успеху омичам мешало беспокойство о здоровье своих хоккеистов. В результате с Сергеем Шумаковым всё обошлось – лучший снайпер плей-офф не просто полетел с командой на выезд, но и оказался в стартовом составе. А вот Денису Зернову придётся пропустить минимум две недели. Добавим к этому потерю Ильи Михеева и получим, что самое результативное звено «ястребов» регулярки Михеев – Зернов – Широков разрушено на две трети.

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У «Барыса» проблем ещё больше. Андре Петерссон выбыл до конца сезона, Джесси Блэкер, видимо, тоже. Тут ещё и Виталий Орехов, так же как и Шумаков закончивший прошлый матч на носилках, не сумел быстро восстановиться и оказался в списке травмированных. Теряют хоккеистов команды не только из-за повреждений, но и из-за дисквалификаций. И если у «Авангарда» вместо Виктора Стольберга ожидаемо вышел опытный Максим Тальбо, то «Барысу» заменить Даррена Дица банально некем. Андрею Скабелке, чтобы заполнить заявку защитников на игру, пришлось привлекать хоккеиста «Номада» Мадияра Ибраибекова, а также молодого оборонца из «Снежных Барсов» Самата Данияра. Выпускать Дамира Рыспаева белорусский специалист всё-таки не решился, не смотря на колоссальные кадровые потери. Кроме того, в воротах «Барыса» с первых минут оказался Доминик Граховина. Неужели Скабелка разочаровался в Хенрике Карлссоне после сумасшедшей шайбы Максима Чудинова в прошлой игре?

Фрэттин – лучший снайпер плей-офф

«Барыс» понёс серьёзные потери, но перед матчем Андрей Скабелка не сомневался, что его команда даст бой сопернику. Так и вышло с первых же минут встречи. «Авангард» был поактивнее в первые минуты, но затем «Барыс» забрал инициативу. Хозяева обстреливали ворота Бобкова, дважды «ястребов» спас каркас ворот, а первый гол в матче стал следствием ошибки омичей. «Авангард» затеял массовую смену прямо во время атаки «Барыса», первое звено хозяев легко вошло в зону, и Мэттью Фрэттин добил шайбу в пустой угол ворот «ястребов» после броска Брэндона Боченски.

В самом начале второго периода канадец продолжил свои голевые свершения. «Авангард» с самого начала отрезка бросился вперёд, но моментально зевнул контратаку «2 в 1», во главе которой оказался Фрэттин. Мэттью не стал делиться шайбой с партнёром и положил снаряд точно в девятку. Это были восьмой и девятый голы форварда «Барыса» в плей-офф, он единолично возглавил снайперскую гонку Кубка Гагарина — 2019.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Главный козырь «Авангарда»

К началу второй двадцатиминутки дела для «Авангарда» складывались скверно, но болельщики «ястребов» вряд ли успели толком расстроиться. Подопечные Боба Хартли отыгрались моментально, причём уложились в 31 секунду игрового времени. Сначала Граховину мощным броском буквально прошил Никита Пивцакин, а второй гол «Авангарда» сделал Тальбо. «Джокер» омичей подобрал шайбу за воротами «Барыса», вылез на пятак, а там защитники хозяев не сумели помешать Кириллу Петрову. Очень быстро 2:0 превратились в 2:2, в этой игре всё началось заново.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Долгое время в матче совсем не было удалений. Соперники действовали не так ожесточённо, как в предыдущих встречах, да и арбитры показали, что будут свистеть только при явных нарушениях. Первым дисциплину нарушил «Барыс». Виктор Сведберг в безобидной ситуации зачем-то толкнул в спину Анселя Галимова и отправился в штрафной бокс. «Авангард» только этого и ждал. Перед пятым матчем серии у «ястребов» было абсолютно лучшее большинство в плей-офф КХЛ, более 34% реализации. И омичи снова показали, что удаляться против них в кубковых матчах нельзя.



Сведберга великолепным кистевым броском наказал Тейлор Бек, а Егора Шалапова, который чуть позже заплёл ноги Тальбо, раньше времени со скамейки штрафников выпустил Сергей Широков. «Авангард» реализовал два большинства из двух, и перед третьим периодом обеспечил себе довольно комфортное преимущество. А также отправил на скамейку запасных Граховину, в воротах «Барыса» появился Хенрик Карлссон.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Чудинатор!

Третий период начался довольно спокойно. «Барыс», кажется, прилично расстроился, проиграв второй отрезок матча 1:4, и из казахстанской команды словно выпустили воздух. А тут ещё и Максим Чудинов окончательно добил подопечных Скабелки, во втором матче подряд пробив Карлссона от своей синей линии! Два года назад защитник московского «Динамо» Андрей Кутейкин трижды отличился подобным образом в плей-офф, а сейчас и у «Авангарда» появился свой Чудинатор.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

От такого удара «Барыса» оправиться уже не смог. «Авангард» спокойно довёл встречу до победы, позволив астанинцам отличиться лишь раз на последних секундах встречи. Гол на счету Никиты Михайлиса.



«Авангард» вышел в финал конференции, до этой стадии «ястребы» не добирались семь долгих лет. На что же ещё способны парни Боба Хартли в этом сезоне?