Хартли: второй период стал поворотным моментом игры с «Барысом»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о полуфинальной серии Восточной конференции с «Барысом» (4-1). В пятой игре омичи победили со счётом 5:3, уступая по ходу встречи — 0:2.



«Хочу поздравить «Барыс» с великолепным сезоном. Это была непростая серия для обеих команд, были травмы. Если говорить о сегодняшней игре, то для «Авангарда» был непростой момент, когда мы пропустили второй гол. Но я хочу поблагодарить своих ребят за то, что они очень быстро смогли вернуться в игру.



Два гола в равных составах забили, ещё два гола — в большинстве во втором периоде. И это был поворотный момент в матче. После этого никто не выключился, все боролись до конца, поэтому и заслужили победу. Хочу сказать большое спасибо болельщикам «Барыса» и «Авангарда», которые приехали из Омска поддержать нас. Здесь отличный стадион, отличная атмосфера. Спасибо большое всем», — цитирует специалиста Sports.kz.

Чудинатор и убойное большинство. С таким «Авангардом» «Барысу» не совладать «Барыс» вёл 2:0, но «Авангард» развернул ход встречи и добил соперника очередной шайбой из своей зоны.