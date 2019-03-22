Да Коста, Доус и Голышев не забили ни одного гола за сезон звену Кадейкина

«Автомобилист» встречался с «Салаватом Юлаевым» в пятом матче полуфинальной серии Восточной конференции КХЛ. Игра состоялась в Екатеринбурге и закончилась со счётом 4:1 в пользу уфимского клуба.

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Ведущая тройка «Автомобилиста» Найджел Доус – Стефан Да Коста – Анатолий Голышев не забила ни одного гола в серии с «Салаватом Юлаевым», когда в составе уфимцев находилось на льду сочетание Владимир Жарков – Александр Кадейкин – Вячеслав Солодухин. Доус не набрал ни одного очка в серии, а Голышев (0+1) и Да Коста (1+0) набрали по одному баллу за результативность, забив гол во второй игре, когда у уфимцев находилось на площадке звено Петра Хохрякова.

Кроме того главные бомбардиры «Автомобилиста» не смогли отличиться против звена Кадейкина в двух матчах регулярного чемпионата, забросив единственную шайбу звену Кемппайнена.