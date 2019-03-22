«Автомобилист» — «Салават»: уфимцы заблокировали 50 бросков за две игры

Хоккеисты «Салавата Юлаева» заблокировали 50 бросков в последних двух матчах серии полуфинала Восточной конференции с «Автомобилистом».



В четвёртой игре противостояния уфимские игроки совершили 28 блоков, а в пятом матче у подопечных Николая Цулыгина 22 блокированных броска.



Уфимская команда выиграла серию со счётом 4-1 и вышла в финал Восточной конференции, где сыграет с «Авангардом». Первые матчи состоятся в Балашихе 29 и 31 марта, после чего серия переедет в столицу Башкортостана.

Пятый матч серии с «Автомобилистом» уфимская команда выиграла со счётом 4:1 благодаря голам Теэму Хартикайнена, Владимира Ткачёва, Линуса Умарка, Йоонаса Кемппайнена. Хартикайнен повторил снайперский рекорд клуба Игоря Григоренко (по 113 шайб в КХЛ).