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«Вашингтон» дома проиграл «Миннесоте», у Овечкина «-2»

«Вашингтон» дома проиграл «Миннесоте», у Овечкина «-2»
Хоккей / НХЛ

«Миннесота Уайлд» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Одним из главных героев встречи стал голкипер «Миннесоты» Деван Дубник, который отразил 21 бросок из 22 и отметился результативной передачей. Голами в составе отметились Джордан Гринвей и Люк Канин. 2 (0+2) очка набрал Райан Донато.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 22 минуты 42 секунды, нанёс один бросок в створ ворот, совершил 2 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «-2». Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов очков не набрали.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2019, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1 : 2
0:1, 1:0, 0:1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 – Гринвей (Донато, Дубник) – 16:33 (5x5), 1:1 – Коннолли (Дженсен, Оши) – 30:42 (5x5), 1:2 – Канин (Паризе, Донато) – 52:25 (5x5)
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