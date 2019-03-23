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Коварж: ещё непонятно, вернусь ли в «Автомобилист», но переговоры идут

Коварж: ещё непонятно, вернусь ли в «Автомобилист», но переговоры идут
Хоккей / КХЛ

Вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж прокомментировал свой пост в «инстаграме», в котором попрощался с клубом из Екатеринбурга.

«Прощаюсь, потому что закончился сезон и у меня заканчивается контракт. Ещё непонятно, вернусь ли в «Автомобилист». Но это не значит, что я не могу договориться о новом контракте, переговоры идут. Есть и другие варианты, посмотрим», — сказал Коварж в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

30-летний чешский голкипер в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 50 играх, одержав 40 побед. В среднем Коварж отражал 93,9% бросков при коэффициенте надёжности 1,78. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2019 Коварж сыграл девять матчей, отражая 92,7% бросков при коэффициенте надёжности 1,92.

В Екатеринбурге Коварж провёл пять сезонов, с перерывом на чемпионат-2016/17, когда переходил в «Северсталь».

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