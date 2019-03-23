Цулыгин: «Салават» в аэропорту встретили так, будто мы Кубок Гагарина выиграли

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился впечатлениями от встречи болельщиков после победы в серии с «Автомобилистом» (4-1).



«Нас встречают так, будто мы уже Кубок Гагарина выиграли. Ощущения, что чего-то добились. Понятно, сделали большое дело – обыграли две большие команды. Но главные успехи ещё впереди.



Было ли лично на меня большое давление? Лично я не почувствовал давления. Не читаю, что пишут и говорят журналисты. Об этом я сказал ещё в начале сезона. До сих пор не обращаю внимание и ребят просил не обращать. У нас есть своя цель. Мы работаем, тренируемся, играем. Какая бы игра ни была, из каждой берём какой-то опыт. Но мы ещё ничего не выиграли», — цитирует тренера «Горобзор».

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