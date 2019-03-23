Кадейкин – лидер по перехватам в плей-офф КХЛ, Дацюк – второй

В розыгрыше Кубка Гагарина завершился второй раунд.



Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин лидирует в розыгрыше Кубка Гагарина по количеству перехватов среди игроков своего амплуа. По данным InStat, Кадейкин как по среднему, так и по общему числу перехватов опережает нападающего СКА Павла Дацюка. Так же в пятерку лучших игроков по этому показателю входит другой форвард «Салавата Юлаева» Владимир Жарков.

Самым блокирующим нападающим (по среднему количеству блоков за матч) текущего розыгрыша Кубка Гагарина является Павел Карнаухов из ЦСКА. По общему количеству заблокированных бросков впереди всех динамовец Иван Игумнов (15) и уфимец Вячеслав Солодухин (14). Форвард «Авангарда» Давид Деарне входит в топ-5 игроков плей-офф как по перехватам, так и по заблокированным броскам.

Да Коста, Доус и Голышев не забили ни одного гола за сезон звену Кадейкина