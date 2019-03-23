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Результаты игрового дня плей-офф в ВХЛ: «Сарыарка» одолела «Нефтяник» в 3-м ОТ

Результаты игрового дня плей-офф в ВХЛ: «Сарыарка» одолела «Нефтяник» в 3-м ОТ
Хоккей / ВХЛ

Сегодня, 23 марта, состоялись два матча четвертьфинальных серий плей-офф в Высшей хоккейной лиге.

Таблица плей-офф ВХЛ

«Сарыарка» в упорной борьбе одолела «Нефтяник», для выявления победителя командам пришлось использовать дополнительное время. Клуб из Караганды одержал победу, забросив шайбу в третьем овертайме. В составе гостей дублем отметился Александр Сумин. «Сарыарка» сравняла счёт в серии — 3-3, решающий матч состоится 26 марта.

ВХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 6-й матч
23 марта 2019, суббота. 14:00 МСК
Сарыарка
Караганда
5 : 4
2:1, 0:1, 2:2, 1:0
Нефтяник
Альметьевск
1:0 – Ломако (Соколов, Сарваров) – 01:37 (5x5), 2:0 – Сарваров (Зиазов, Соколов) – 11:58 (5x4), 2:1 – Лебедев (Насыбуллин, Салахов) – 13:15 (5x4), 2:2 – Сумин – 25:06 (5x5), 3:2 – Сиксна (Соколов, Зиазов) – 45:16 (5x4), 4:2 – Кицын – 45:43 (5x5), 4:3 – Сумин – 47:28 (5x4), 4:4 – Альшевский (Альшевский, Мокин) – 56:25 (5x5), 5:4 – – 118

В другой игре дня тюменский «Рубин» обыграл московскую «Звезду» со счётом 2:1 ОТ. Гости забили победный гол на 66-й минуте стараниями Ильи Карлина. Тюменский клуб выиграл серию со счётом 4-2 и вышел в полуфинал.

ВХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 6-й матч
23 марта 2019, суббота. 17:00 МСК
Звезда
Москва
1 : 2
1:1, 0:0, 0:0, 0:1
Рубин
Тюмень
0:1 – Ячменёв (Давыдов) – 04:11 (5x5), 1:1 – Луговяк (Комиссаров) – 19:10 (5x5), 1:2 – Карлин – 65:35 (5x5)

Ранее в 1/2 финала пробились «СКА-Нева» и «Торос». Питерский клуб переиграл «Сокол» со счётом 4-1, а «Торос» обыграл «Зауралье» — 4-2.

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