Результаты игрового дня плей-офф в ВХЛ: «Сарыарка» одолела «Нефтяник» в 3-м ОТ

Сегодня, 23 марта, состоялись два матча четвертьфинальных серий плей-офф в Высшей хоккейной лиге.

Таблица плей-офф ВХЛ

«Сарыарка» в упорной борьбе одолела «Нефтяник», для выявления победителя командам пришлось использовать дополнительное время. Клуб из Караганды одержал победу, забросив шайбу в третьем овертайме. В составе гостей дублем отметился Александр Сумин. «Сарыарка» сравняла счёт в серии — 3-3, решающий матч состоится 26 марта.

В другой игре дня тюменский «Рубин» обыграл московскую «Звезду» со счётом 2:1 ОТ. Гости забили победный гол на 66-й минуте стараниями Ильи Карлина. Тюменский клуб выиграл серию со счётом 4-2 и вышел в полуфинал.

Ранее в 1/2 финала пробились «СКА-Нева» и «Торос». Питерский клуб переиграл «Сокол» со счётом 4-1, а «Торос» обыграл «Зауралье» — 4-2.