Генменеджер «Коламбуса»: думать об увольнении Тортореллы просто глупо

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен подчеркнул, что руководство клуба не планирует отправлять в отставку главного тренера Джона Тортореллу.



«Думать об увольнении Тортореллы просто глупо. Он работает с командой на протяжении длительного времени и делает это успешно. Тортс дважды подряд выводил «Коламбус» в плей-офф. Это очень опытный специалист. Если кто и способен изменить ситуацию в лучшую сторону, так это Торторелла», — приводит слова Кекяляйнена The Athletic.



«Мундиры» занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на одно очко. В феврале клуб из штата Огайо выменял у «Оттавы Сенаторз» форвардов Мэтта Дюшейна и Райана Дзингела.

Кекяляйнен: нужно сделать всё что можем, пока Бобровский и Панарин в клубе