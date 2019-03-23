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Генменеджер «Коламбуса»: думать об увольнении Тортореллы просто глупо

Генменеджер «Коламбуса»: думать об увольнении Тортореллы просто глупо
Хоккей / НХЛ

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен подчеркнул, что руководство клуба не планирует отправлять в отставку главного тренера Джона Тортореллу.

«Думать об увольнении Тортореллы просто глупо. Он работает с командой на протяжении длительного времени и делает это успешно. Тортс дважды подряд выводил «Коламбус» в плей-офф. Это очень опытный специалист. Если кто и способен изменить ситуацию в лучшую сторону, так это Торторелла», — приводит слова Кекяляйнена The Athletic.

«Мундиры» занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на одно очко. В феврале клуб из штата Огайо выменял у «Оттавы Сенаторз» форвардов Мэтта Дюшейна и Райана Дзингела.

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