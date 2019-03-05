Кекяляйнен: нужно сделать всё что можем, пока Бобровский и Панарин в клубе

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен рассказал, какого выступления ждёт от команды.



«В нашем клубе все — менеджмент, тренеры, игроки — верят, что не стоит бояться ошибок. Старайся на максимуме, добивайся своего, и тогда произойдет что-то хорошее.



Возможно, Бобровский и Панарин проводят здесь последнюю весну, но мы будем наслаждаться этим, пока можем. Давайте сделаем всё что можем, пока они здесь, а потом взглянем на команду 1 июля и посмотрим, как мы выглядим.



Хочу видеть, как команда старается на максимуме. Хочу, чтобы игроки не боялись ошибаться. Когда думаешь, что просто обязан побеждать, к лучшей игре это не приводит. Для меня игра всегда превыше результата. Если играешь правильно, делаешь правильные вещи на льду, то рано или поздно результат придет. Надо думать только о том, как оставлять всего себя на льду», — цитирует функционера официальный сайт НХЛ.

«Что он там раньше делал, в России?» Панарин — третий после Гретцки и Штястны! Есть свежие булочки.