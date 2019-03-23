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Овечкин и другие игроки «Вашингтона» повторили «птичку» Кузнецова

Овечкин и другие игроки «Вашингтона» повторили «птичку» Кузнецова
Хоккей / НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил «птичку» соотечественника и одноклубника Евгения Кузнецова.

«Птичка» является фирменным способом празднования гола 26-летнего уроженца Челябинска. Пример с Овечкина взяли и другие хоккеисты столичного клуба, включая нападающего Ти Джей Оши.

Сегодня, 23 марта, Кузнецов пропустил тренировочное занятие команды. Россиянина освободили от тренировки из-за плохого самочувствия. Его место в звене с Овечкиным и Томом Уилсоном занял Никлас Бекстрём. Сообщается, что участие Кузнецова в матче с «Филадельфией Флайерз», который состоится 24 марта, пока под вопросом.

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Посмотреть видео с игроками столичного клуба, делающими «птичку» Кузнецова, можно в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

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