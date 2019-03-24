Форвард «Салавата» Бурмистров дисквалифицирован на два матча

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров дисквалифицирован за удар клюшкой форварда «Автомобилиста» Анатолия Голышева в пятом матче серии плей-офф полуфинала Восточной конференции.

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«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Салавата Юлаева» Александра Бурмистрова по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — гласит заявление на официальном сайте КХЛ.

Для хоккеиста эти «5+20» стали вторыми в плей-офф, поэтому в соответствии с Дисциплинарным регламентом КХЛ на него была наложена двухматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.

Таким образом, Бурмистров не поможет команде в двух стартовых матчах серии плей-офф финала Восточной конференции с «Авангардом».

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.