Хара стал третьим европейским защитником в истории НХЛ, забившим 200 голов

«Бостон Брюинз» победил «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайз и закончилась с разгромным счётом 7:3 (1:0, 5:2, 1:1) в пользу гостей. Для «Брюинз» эта победа стала четвёртой кряду.

Капитан «Бостона» Здено Хара набрал 2 (1+1) очка в матче. Заброшенная шайба стала для 42-летнего словака 200-й в лиге. В 1479 матчах за карьеру в НХЛ на его счету 641 (200+441) очко.

Он стал 22-м защитником в истории, достигшим этой отметки, и только третьим – из европейских представителей своего амплуа. До него это удалось Никласу Лидстрёму (264) и Сергею Гончару (220).

Примечательно, что вчера, 23 марта, «Бостон» объявил о продлении контракта с многоопытным защитником.

«Бостон» подписал новый контракт с 42-летним Харой

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