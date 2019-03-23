«Бостон» подписал новый контракт с 42-летним Харой

Клуб Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» подписал новый контракт с защитником Здено Харой, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Джон Матиш. 42-летний хоккеист поставил подпись под контрактом сроком на один сезон с гарантированной зарплатой $ 2 млн и $ 1,75 млн в качестве возможных бонусов.



В текущем регулярном чемпионате опытный словацкий защитник принял участие в 55 встречах и записал в актив 11 (4+7) баллов при показателе полезности "+16" и 53 минутах штрафного времени. Хара проводит на площадке около 21 минут за матч.



Хара — обладатель Кубка Стэнли в составе «Бостона» и дважды выигрывал серебро чемпионатов мира с командой Словакии.



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