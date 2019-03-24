«Бостон» и «Виннипег» гарантировали себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли

«Бостон Брюинз» победил «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайз и закончилась с разгромным счётом 7:3 (1:0, 5:2, 1:1) в пользу гостей. Для «Брюинз» эта победа стала четвёртой кряду.

«Бостон» официально обеспечил себе участие в плей-офф НХЛ в этом сезоне. «Брюинз» сыграют в кубковых матчах в третий раз подряд и в 72-й – в истории клуба. Чаще в плей-офф пробивался только «Монреаль Канадиенс» – 83 раза.

В матче в Западной конференции «Виннипег Джетс» разгромил «Нэшвилл Предаторз» — 5:0 (0:0, 3:0, 2:0). «Джетс» одержали пятую победу в последних шести матчах и также обеспечили себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли. «Джетс» впервые в истории клуба (и франшизы, с учётом результатов «Атланты Трэшерз») примут участие в кубковых матчах во втором сезоне подряд.