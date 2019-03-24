Форвард «Бостона» Аккьяри избил Уигара во время драки

«Бостон Брюинз» победил «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайз и закончилась с разгромным счётом 7:3 (1:0, 5:2, 1:1) в пользу гостей. Для «Брюинз» эта победа стала четвёртой кряду. Благодаря этой победе команда Брюса Кэссиди пробилась в плей-офф.

На 36-й минуте состоялась драка между форвардом «Бостона» Ноэлем Аккьяри и защитником «Флориды» Маккензи Уигаром. Драка завершилась за явным преимуществом в пользу канадского форварда.

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Капитан «Бостона» Здено Хара набрал 2 (1+1) очка в матче. Заброшенная шайба стала для 42-летнего словака 200-й в лиге. В 1479 матчах за карьеру в НХЛ на его счету 641 (200+441) очко.