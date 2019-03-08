Владимир Тарасенко вышел на пятое место в истории «Сент-Луиса» по победным голам

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» на выезде разгромил «Лос-Анджелес Кингз» — 4:0.

Счёт в матче открыл Владимир Тарасенко, эта шайба стала победной для «музыкантов». Российский форвард вышел на пятое место в истории «Сент-Луиса» по победным голам, повторив результат Александра Стина (оба — по 35 победных шайб).

Клубный рекорд принадлежит Бретту Халлу (70), второе место занимает Павол Демитра (45), топ-3 замыкают Гарри Унгер и Берни Федерко (оба — по 40).

Видео гола также можно посмотреть в «твиттере» департамента по связям с общественностью НХЛ.

Российский форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл на льду 13 минут 46 секунд, заработав показатель полезности «-1».