Брэйден Шенн забил Андрею Василевскому, стоя на одной ноге

«Сент-Луис Блюз» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась со счётом 4:3 (3:0, 1:2, 0:1) в пользу хозяев. Таким образом, «Лайтнинг» прервали победную серию из семи матчей.

Автором победного гола стал нападающий «Сент-Луиса» Брейден Шенн. Он забил победный гол, сумев бросить с неудобной руки, стоя на одном коньке.

«Это было очень здорово для общей уверенности команды в своих силах. Все знают, что «Тампа» очень хороша, они играют в отличный хоккей и много забивают. Мы победили их второй раз за год, и это придаёт нам сил. Мы знаем, что у нас тоже хорошая команда», — сказал Шенн после матча.

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