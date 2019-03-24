Генменеджер «Коламбуса»: мы должны не тянуть в разные стороны, а быть командой

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен критически отозвался о последних результатах «мундиров», которые продолжают отчаянную борьбу за кубковую путевку.

«Мы должны начать играть как команда. Прямо сейчас мы похожи на группу парней, которые тянут в разные стороны. Мы не похожи на команду. Когда есть командный дух, можно почувствовать это единство во всём, что вы делаете. Вы доверяете друг другу, у вас улыбка на лице, вам нравится играть вместе, вы поддерживаете друг друга. Нам пора начинать выглядеть как команда», — приводит слова Кекяляйнена The Athletic.

Начиная с дедлайна «Коламбус» одержал только пять побед в 13 матчах, имея 13 заброшенных шайб, и выбыл из зоны плей-офф.

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